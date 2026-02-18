Domenico Tedesco: Biz her maçı final olarak görüyoruz

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Şansımızın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Bu fark etmez. İsterse şansımız yüzde 90 olsa da her şeyi yapmamız gerekiyor. Yüzde 10 olsa yine her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz her maçı final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız kazanmak olmalı. Sıfır hata olmalı yoksa bizi cezalandırırlar" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Nottingham Forest maçına yeni teknik direktörleri Vitor Pereira üzerinden değil de oyuncular üzerinden hazırlandıklarını belirten Domenico Tedesco, "Transfer pazarı değeri her zaman belli bir işaret olabilir. Ancak futbol bu kadar kolay değil. İngiltere'de fiyat vergisi çok yüksek. Onlar oyuncuları 60-70 milyona bırakabiliyorlar. Market değeri benim için önemli değil. Yakın zamanda hocalarını değiştirdiler. Analiz kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Oyunculara baktık. Her oyuncunun belli bir şablonu vardır. Bu tarz analize odaklandık" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADILAR'

Rakibin her sistemine karşı hazır olduklarını aktaran Tedesco, "Nottingham'ın avantajı; yeni bir hocaları var. Her şeye sıfırdan başladılar. Geçtiğimiz zamanda oynama şansı bulamayan oyuncular, oynayabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Sınırların ötesini zorlarlar. Bu her zaman beklediğimiz bir şey. Bizim takımımız da çok motive. Bunun çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sistem değişebilir çünkü daha önceki hoca 4'lü defans ile oynuyordu. Vitor Pereira o da bazen 4'lü oynuyor ama çoğunlukla 3'lü defansla oynuyor. Biz her ikisi için de hazırız. Biz her şekilde adapte olacağız" sözlerini sarf etti.

Takımdaki oyuncuların farklı sistemlerde oynayabilir olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İtalyan teknik adam, "Çok fazla orta saha oyuncumuz var. Bence hocanın işi takımı bir araya getirmek. Benim işim bu. Elmas orta sahası pek çok fikirden birisiydi. Yardımcılarımla hep konuşuyoruz. Karar her zaman takımın en iyisi için yapılıyor. Oyuncularımızın farklı sistemlerde oynayabilmesi güzel bir şey. Hatırlarsanız son anlarda 3'lü savunmayla savunmuştuk. Bu çok önemli. Bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor" dedi.

'BİZ HER MAÇI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ'

Her maçı final maçı olarak gördüklerini söyleyen Tedesco, "Şansımızın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Bu fark etmez. İsterse şansımız yüzde 90 olsa da her şeyi yapmamız gerekiyor. Yüzde 10 olsa yine her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz her maçı final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız kazanmak olmalı. Sıfır hata olmalı yoksa bizi cezalandırırlar" şeklinde konuştu.

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İlk olarak formasyon o kadar önemli değildir. Önemli olan prensiplerdir. Oyuncular mevkilerinde rahat olmalılar. Bazen oyuncunun pozisyonunu da değiştiriyorsunuz. Benim için oyuncuların rahat olması çok önemli, iletişim çok önemli. İstediğimiz şeyi sahaya koymak için günün sonunda oyuncu kalitesiyle alakalı bir şey bu."

'ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİR OYUNCU'

Yeni transfer Sidiki Cherif'in özgüvenin yüksek olduğunu vurgulayan Tedesco, "Evet. Bu bizim işimiz. Genç bir yetenek aldığınızda ve potansiyeli olduğunda onunla ilgilenmek sizin sorumluluğunuz oluyor. Biz ona karşı dürüst olduk. Bir transfer yaptığınızda açık olmanız gerekiyor. Stadyum çok önemli, hedeflerimiz önemli. Bunları oyuncuya hep anlatıyoruz. Kendisi özgüveni yüksek bir oyuncu. Bunu her gün sahada görüyoruz. Kendisi her türlü baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Biz hep birlikte bu genç yeteneğe iyi davranmalıyız. Baktığınızda daha olgun duruyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

'ÜÇÜNÜN KOMBİNASYONU ŞU AN ÇOK İYİ'

Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun hücumdaki uyumundan bahseden Domenico Tedesco, "Talisca şu an en çok gol atan oyuncumuz. Kale önünde çok etkili. Bazen 10 gibi bazen forvet gibi oynuyor. Günün sonunda aynı boşlukları buluyor. 9 oynadığında da hücuma dönük orta saha oynadığında da bizim için karar verici. Marco takıma pozitiflik katıyor takımı. Kerem'in zor zamanları oldu. Onunla her zaman konuştuk ve memnun olduğumuzu söyledik. Şimdi artık gol de atmaya başladı. Onu mutlu görüyorum ben de onun için mutluyum. Bir oyuncuyu gol atıyor veya atmıyor diye yargılamak hoş değil. Gerçekten harika iş çıkarıyor. Bu üçünün kombinasyonu şu an çok iyi" ifadelerini kullandı.

'BEN BURADAYKEN ANTREMAN KAÇIRMADI'

Mert Müldür ve İsmail Yüksek'in disiplininden bahseden Tedesco, "Mert de çok zor zamanlardan geçti. 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Bu normal. Oynamamak kolay değil. Ben buradayken kendisi antrenman kaçırmadı. Kendisine maşallah diyelim. Kendisinde Türk disiplini de var. Ona 'senin zamanın gelecek' diyordum ve zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Bizim motorumuz gibi. İsmail de hiç antrenman kaçırmamış bir oyuncu. Yüzde 100'ünü veriyor. İster oynasın ister oynamasın. Zamanın gelecek sabırlı ol dedim. Şimdi zamanı geldi. Kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor. Sağ ayaklı bir oyuncu ve solda oynamak kolay değil" sözlerini kullandı.

Sakat oyuncular ve sakatlığını yeni atlatan oyuncular hakkında konuşan 40 yaşındaki teknik adam,

"Archie yarın kadroda olacak. Muhtemelen çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zaman ihtiyacı var. Semedo ve Mert ile birlikte bir akışımız var. Onların üst seviyede maç çıkarmak için zamana ihtiyaçları var. Bir acelemiz yok. Alvarez iyileşiyor, şu an ağrısı geçti. Ameliyat olduğu için birkaç hafta bizimle olmayacak" dedi.

'MAÇ TEDESCO'YA KARŞI PEREİRA DEĞİL'

Daha önce Almanya'da Vitor Pereira ile rakip olmalarının hatırlatılması üzerine Tedesco, "Hayır. Maç Tedesco'ya karşı Pereira değil. O zaman Almanya'daydı. Hocalar arası bir maç olmayacak. Almanya'da zor zamanlar geçirmişti. Genel olarak tabii ki Fenerbahçe'yi biliyor. Buraya geldiği için memnundur. Kendisi de atmosfer ve taraftarın ne kadar büyük olduğundan bahsetmişti. Çok haklı kendisi" ifadelerini kullandı.

Kendisini Fenerbahçe'de rahat hissettiğini dile getiren Tedesco, "Ben de burada çok rahat hissediyorum. Kulübe, taraftarlara ve şehre karşı sevgi doluyum. Bu benim elimde olan bir şey değil. Zor maçlarımız olacak. Her maç bizim için önemli. Şu an ilk öncelik hoca değil, Fenerbahçe ve takımın maçları kazanması" şeklinde konuştu.

Kendilerini bekleyen zorlu fikstür ile ilgili konuşan 40 yaşındaki teknik adam, "Sonuçta araba ile gitmeyeceğiz. Neyse ki uçak var. Takımı taze tutabilmek için işimizi yapacağız. Bu bizim için yeni bir şey değil. Takvim bu şekilde. Biz önceden böyle olacağını biliyorduk. Bunu kabul ediyoruz ve problem yok. Ne kadar zor olacağını düşünmüyoruz. Biz bu tarz maçları oynama ihtimaliden dolayı mutluyuz. İyi hissediyoruz ve gücümüz var" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı