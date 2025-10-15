Domenico Tedesco Barcelona'dan Christensen'i istiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de devre arası için gerçekleşecek transfer operasyonu tam anlamıyla hız kazandı.

BARCELONA'DAN STOPER İSTEĞİ

İlk öncelik olarak 8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, stoper bölgesine de transfer yaparak o bölgeyi de güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tomenico Tedesco, Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getirirken, alınabilecek isimleri de söyledi. İtalyan hocanın, stoper bölgesine Barcelona forması giyen Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen'i istediği öğrenildi. Saran yönetiminin Danimarkalı oyuncunun şartlarını araştırmaya başladığı aktarıldı.

BU SEZON 311 DAKİKA

bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 29 yaşındaki Christensen, sadece 311 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.