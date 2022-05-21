Dolmabahçe'de sürpriz konuk! Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız tribünde yerini aldı - Haberler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezonun son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

HEDEFTEKİ YILDIZ MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor ile Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Sporting B oyuncusu Bruno Paz, siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı maçı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Görüntü: Ajansspor

BRUNO PAZ KİMDİR?

23 Nisan 1998 doğumlu Bruno Paz, Portekiz'in Barreiro kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerini Belenenses takımında başlayan Paz, 2011 yılında Sporting'e transfer oldu. Kulübün alt yaş kategorilerinde görev alan 24 yaşındaki ön libero, Farense'ye kiralandı.

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