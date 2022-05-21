Dolmabahçe'de sürpriz konuk! Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız tribünde yerini aldı - Haberler

Dolmabahçe'de sürpriz konuk! Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız tribünde yerini aldı
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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlıların transfer listesindeki Bruno Paz'ın tribünden takip etmesi dikkat çekti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezonun son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.
HEDEFTEKİ YILDIZ MAÇI İZLEMEYE GELDİ
Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor ile Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Sporting B oyuncusu Bruno Paz, siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı maçı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.
BRUNO PAZ KİMDİR?
23 Nisan 1998 doğumlu Bruno Paz, Portekiz'in Barreiro kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerini Belenenses takımında başlayan Paz, 2011 yılında Sporting'e transfer oldu. Kulübün alt yaş kategorilerinde görev alan 24 yaşındaki ön libero, Farense'ye kiralandı.
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