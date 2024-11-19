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Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu

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Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan vatandaşın, tedavi sonrası sağ kulağıyla duyduğu ilk isim Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu. Vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı o anlar, kısa sürede viral oldu

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht oldu. Geldiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Nijeryalı golcü, bu sefer de bambaşka bir olayla gündem oldu.

İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞ, İLK ONUN İSMİNİ DUYDU

Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaş, tedavi sonrası telefonun sarıldı ve sevdiklerini aradı. Karşısındaki kişiye "Osimhen" demesini isteyen vatandaşın sağ kulağıyla duyduğu ilk isim Osimhen oldu. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan kişinin o anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

O ANLAR VİRAL OLDU

Doğuştan tek taraflı işitme kaybı bulunan bir vatandaşın tedavi sonrasındaki bu anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çokça etkileşim aldı.

Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Kim skmş kulakları tebrikler

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Haber YorumlarıMurat Topcu:

Doğuştan işitme engelli biri nasıl oluyor da akıcı bir şekilde konuşuyor?

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Haber YorumlarıBay Che:

ege işitme alsancak varsa sorununuz bekleriz

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Haber YorumlarıAlperen Arslan:

Allah tealayı duysaymış

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