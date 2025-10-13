Doğukan Demirceylan, Avrupa Boks Şampiyonasında İkincilik Elde Etti

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Doğukan Demirceylan, Çekya'nın Ostrava şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonasında elde ettiği ikincilik derecesiyle hem ülkemizin hem Erzurum'un hem de Atatürk Üniversitesinin gururu oldu.

Zorlu müsabakalar sonunda finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza atan Demirceylan, gösterdiği performansla Türk boksunun geleceği adına büyük umut verdi. Antrenörü Fırat Aras eşliğinde turnuvaya titizlikle hazırlanan milli sporcu, ringde sergilediği azim, disiplin ve mücadele ruhuyla dikkatleri üzerine çekti.

"Elde edilen başarı Atatürk Üniversitesinin Gençlerine verdiği değerin ve desteğin bir göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarı dolayısıyla Doğukan Demirceylan ve antrenörü Fırat Aras'ı tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu: "Spor, gençlerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişiminde büyük rol oynayan, azim, disiplin ve özveri gerektiren önemli bir alandır. Üniversitemizin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği başarılar bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Doğukan Demirceylan evladımızın Avrupa ikinciliği, sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin gençlerine verdiği değerin ve desteğin de bir göstergesidir. Kendisini ve değerli hocası Fırat Aras'ı içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Atatürk Üniversitesi olarak; sportif faaliyetlerin, gençlerin kişisel gelişiminde ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin sadece akademik değil, kültürel ve sportif anlamda da öncü bir kurum olma misyonunu sürdürdüğünü vurguladı. - ERZURUM