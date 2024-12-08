Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için kaynak arayışlarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günler Çin pazarı için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşme yapmıştı. Perinçek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"BÜYÜK ÇİN FİRMALARI SPONSOR OLACAK"

Doğu Perinçek, TV100'de katıldığı programda Galatasaray'a dair açıklamalar yaptı. Perinçek, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etmişsiniz. Osimhen transferi için kulüp para arıyormuş, sizde aracı olmuşsunuz." sözlerine, "Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Dursun Özbek başkanımızı buluşturdum. Büyük ihtimalle büyük Çin firmaları Galatasaray'a sponsor olacak" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Doğu Perinçek ile yaptıkları görüşmeyle ilgili konuşan Özbek, "Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Davet ettik, görüşme yaptık. Galatasaray'ın yapacağı Uzak Doğu, özellikle Çin'le yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi ve birkaç öneri getirdi. Bunların Galatasaray'a gelmesi son derece normal çünkü Galatasaray Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği en yüksek spor kulüplerinden. İki sponsorluk için kendisiyle görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki Çin'e bir ziyaretimiz de olacak. Doğu Bey'e buradan büyük teşekkür gönderiyorum" demişti.