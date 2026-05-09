Haberler

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Kars'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'dan başlayarak Nepal'e kadar devam edecek olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Kars'a ulaşarak tarihi Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti. Ralli ekibi, Akyaka ilçesindeki asma köprüden geçerek yerel halkla buluştu.

Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Kars'a gelen ekip, Akyaka ilçesindeki asma köprüden geçip Ani Ören Yeri'ne ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup, dün Kars'a ulaşarak geceyi burada geçirdi.

Araçlarıyla şehir merkezinden Akyaka ilçesine hareket eden ekibi, ilçedeki tarihi Tren Garı önünde Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Belediye Başkanı Ergüder Toptaş karşıladı. Burada bir süre araçlarını park eden ralli ekibi vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

İlçeye bağlı Küçük Aküzüm köyünde bulunan 110 metre uzunluğundaki asma köprüden geçen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi heyecanlı anlar yaşadı. Ekip, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ne geldi.

Burada ekibi Kars Valisi Ziya Polat, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Muhammed Arslan, Kars Müze Müdür Vekili Hakim Aslan ve il protokolü karşıladı.

Vali Ziya Polat, Ani Ören Yeri'nin önemli bir nokta olduğunu ifade ederek, "Ani Ören Yeri hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından çok önemli bir yer. Burası geçmişte şehirciliğin, pazarın ve İpek Yolu'nun tam merkezi. Kafkasya'yı Anadolu'ya bağlayan köprüden bahsediyoruz. Burası Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'da fethettiği ilk topraklar, ilk Türk camisi, çarşısı, hamamı, mezarının olduğu yer, burası Anadolu'daki ilk Türk toprağımız. Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi binlerce kilometreden buralara geldi, daha çok uzun yolları var, Gazi Kars'ta ufak bir mola ondan sonra inşallah yarın yolcu edeceğiz." dedi.

Ekibi Kars'ta kış rallisine de beklediklerini dile getiren Polat, "Kars artık bir turizm şehri oldu. Bu sene 600 binin üzerinde turisti misafir ettiğimiz bir kültür, tarih, turizm ve doğa kenti. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Ekibimizi kışın da bekliyoruz. Bu şehir her mevsim güzel ama kışın ayrı bir güzel, kış rallisine de beklediğimizi ifade etmek istiyorum, yolları açık olsun." diye konuştu.

"Asma bir köprüden geçtik"

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de Almanya'dan yola çıkarak Viyana, Sırbistan, İstanbul, Ankara, Nemrut Dağı, Bitlis Ahlat, Erzurum Palandöken'den sonra Kars'a geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 7 bin kilometre yol yaptık, önümüzde daha 12 bin kilometre yol var. Biz her sene Kars'a geliyoruz ve Akyaka ilçesinde çocuklara oyuncak getirdik. Buraya gelen yabancı dostlarımız her seferinde ilginç olaylarla karşılaşıyor, bugün asma bir köprüden geçtik. Nepal'e kadar gideceğiz." ifadesini kullandı.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi, yarın Ardahan'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Fatih Terim'den Hull City açıklaması: Türk'ü her yerde desteklerim

Çok tartışılan bu kareye açıklık getirdi

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt