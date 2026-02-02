Döğergücü zirve takibini sürdürdü
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında Döğerspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını korudu. Resul Ekrem Turhan ve Oğuzhan Yalçın'ın golleriyle galip gelen Döğerspor, ligdeki önemli bir maçı geride bıraktı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Döğerspor; rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Ersin Öztürk, Caner Kalem
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Talha Karaevli (Zekeriya Tatlı dk. 67), Ömer Faruk Karadoğan, Batuhan Duran (Metin Çakıcı dk. 90), Muhammed Yasin Turgutalp, Alper Durdu, Abdullah Gürbüz, Bedirhan Öztürk (Resul Kahriman dk. 46), Melih Akça, Said Emre Gündoğan (Burak Türkmen dk. 75), Furkan Yiğit Yılmaz
Döğerspor: Osman Demirtaş, Tugay Aydoğan, Berat Topal (Berkay Çamkerten dk. 90), Ali Avcı (Mehmet Ali Öncü dk. 80), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç (Süleyman Yasa dk. 65), Yakup Can Yazgan, Mustafa Erdoğan, Ali Buğra Gökşen, Hakan Albayrak ( Oğuzhan Yalçın dk. 80), Dursun Erdem Yıldız (Yusuf Aydoğdu dk. 80)
Goller: Resul Ekrem Turhan (dk. 26), Oğuzhan Yalçın (dk. 90+3) (Döğerspor) - KAYSERİ