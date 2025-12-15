Haberler

Döğergücü FK 3 puanı 5 golle aldı


Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğergücü FK, 13. haftada Özvatanspor ile karşılaştı ve maçı 5-1'lik skorla kazandı. Goller, Yusuf Kenan Karabulut (2), Deniz Yıldırım ve Gökhan Yeşilbaş'tan geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Döğergücü FK; ligin 13. haftasında oynadığı maçta Özvatanspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Furkan Koç, Umut Enes Kaya

Özvatanspor: Barış Ertuğrul, Sedat Sönmez, Sedat Burak Altay, Hüseyin Can Uçar, Arda Murat Memiş, Burak Arslan, Fatih Emre Taş, Mehmet Yaman (Eren Çağala dk. 71), Ömer Eren Akkoyun (Nihat Gezici dk. 84), Beytullah Özcan, Mehmet Ali İmren (Ahmet Metin Yıldız dk. 46)

Döğergücü FK: Çınar Bozloğan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Enes Fındık (Muhsin Gürhan dk. 68), İlhan Sefa Köroğlu (Ömer Akduran dk. 78), Silvan Gezer (Gökhan Yeşilbaş dk. 66), Yusuf Kenan Karabulut (Mahmut Akif Çoban dk. 78), Durdu Eren Özgül, Musa Güneş (Enes Bahar dk. 68), Deniz Yıldırım

Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk. 28, dk. 42), Deniz Yıldırım (dk. 37), Gökhan Yeşilbaş (dk. 80, dk. 87) (Döğergücü FK), Eren Çağala (dk. 74) (Özvatanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
