Doğaseverler 20 Kilometrelik Tarihi Kervan Yolunda Yürüyüş Gerçekleştirdi

Doğaseverler 20 Kilometrelik Tarihi Kervan Yolunda Yürüyüş Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yer alan tarihi kervan yolunda doğaseverler, doğal güzellikleri tanıtmak ve tarihi yolları yaşatmak amacıyla 20 kilometrelik bir yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılan grup, zorlu güzergah boyunca etkileyici manzaralar ve endemik bitki türleriyle buluştu.

Doğaseverler, doğal güzelliklerini tanıtmak, tarihi yolları yaşatmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek amacıyla Gevaş- Bahçesaray arasında 20 kilometrelik tarihi kervan yolunda yürüdü.

Van'ın Gevaş ilçesi ile Bahçesaray ilçesi arasında yer alan tarihi kervan yolunda doğaseverler tarafından 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak, tarihi yolları yaşatmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Van, Bitlis ve çevre illerden gelen yaklaşık 20 kişilik bir grup katıldı. Katılımcılar, sabah erken saatlerde Gevaş ilçesinden başlayarak zorlu ama bir o kadar da etkileyici manzaralara sahip kervan yolunda yürüyüşe başladı. Yaklaşık 10 saat süren yürüyüş boyunca katılımcılar, dağların eteklerinde yer alan eski taş yolları, endemik bitki türlerini ve doğal su kaynaklarını yakından görme fırsatı buldu.

20 kişi ile birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Bu bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle eşsiz bir rota. Eski kervan yolu. Geçmişte Bahçesaray ile Gevaş arasında ticaretin yapıldığı bir geçit niteliğindeydi. Şimdi ise doğaseverler için harika bir yürüyüş rotası oldu. Amacımız bu güzellikleri daha fazla kişiye tanıtmak ve doğa bilincini artırmak" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

4 noktada yangınlar kontrol altında! Saatlerdir yanan ilde durum vahim
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından uzmanların işaret ettiği şehirde korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.