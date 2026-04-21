Avrupa Güreş Şampiyonası
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Doğan Kaya, grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya maçı yaparak 5'inci sırada yer aldı. Önceki maçında Finlandiya'dan rakibini yenen Doğan, üçüncülük mücadelesinde Azerbaycanlı rakibine kaybetti.
Başkent Tiran'daki şampiyonada Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, repesajda Finlandiya'dan Waltteri Harri Kristian Latvala'yı 11-2 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olan Doğan, organizasyonu sıkletinde 5'inci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar