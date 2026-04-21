Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Doğan Kaya, grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya maçı yaparak 5'inci sırada yer aldı. Önceki maçında Finlandiya'dan rakibini yenen Doğan, üçüncülük mücadelesinde Azerbaycanlı rakibine kaybetti.

Başkent Tiran'daki şampiyonada Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, repesajda Finlandiya'dan Waltteri Harri Kristian Latvala'yı 11-2 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olan Doğan, organizasyonu sıkletinde 5'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim