Doğan Kardeşler Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusunda Zafer Kazandı

Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusunda zafere uzanan safkan Doğan Kardeşler oldu. Safkanın ödülünü Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Antrenörü Servet Doğan'a takdim etti.

Yeşiloba Hipodromunda kum pistte 1400 metre mesafeli Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusunda 4 yaşlı 6 Arap safkan mücadele etti.

Heyecanlı geçen yarışı jokey Mehmet Akyavuz idaresindeki Doğan Kardeşler 1.35.62 derecesiyle birinci Kalbimdesin ikinci Beyazışık üçüncü End Game adlı safkanlar dördüncü olarak tamamladı.

Yarış sonrası birinciliğe uzanan Doğan Kardeşlerin kupasını ve çiçeğini antrenörü Servet Doğan'a takdim eden Seyhan Belediye Başkanı Aki Kemal Akay, ' Heyecanlı bir yarış izledik. Derece yapan ve katılım gösteren safkanlarımızı kutluyor budan sonraki yarışlarını sakatlık yaşamadan sürdürmelerini temenni ediyor başarılar diliyorum " dedi. - ADANA