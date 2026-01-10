Haberler

Dodurga'da Güz Dönemi Voleybol Turnuvası sona erdi

Güncelleme:
Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Güz Dönemi Voleybol Turnuvasında, finalde Team 1881'i yenerek İlçe Jandarma Komutanlığı şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Güz Dönemi Voleybol Turnuvası'nda İllçe Jandarma Komutanlığı şampiyon oldu.

Dodurga Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Milli Eğitim Gücü, Filenin Sağlıkçıları, Team 1881, Umut Pide ve NEW Tekstil takımları katıldı.

Turnuvanın finalinde Team 1881'i yenen İlçe Jandarma Komutanlığı birinci oldu.

New Tekstil'i yenen Filenin Sağlıkçıları ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram tarafından verildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Spor
