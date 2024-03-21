Üye Girişi
Haberler

Djiku: Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan 29 yaşındaki Ganalı futbolcu, maç sonrası taraftarların sahaya girmesiyle ilgili, "Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirten Djiku, "Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ancak bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydeden Djiku, "Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir tur mücadelesi vereceklerini söyleyen Djiku, "Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Spor

Alexander Djiku Trabzonspor Güvenlik Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Nuri Çavuşoğlu biyografisi! AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Resmi Gazete bugün (22 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Turgut Altınok'tan iddia | Mansur Yavaş Londra'dan ev mi aldı? Turgut Altınok kendisiyle ilgili iddialara ne cevap verdi? Yurtdışında yaşayanlar yerel seçimde oy kullanabilir mi? Yurt dışındaki seçmen oy verecek mi? 31 Mart ne seçimi var? Oy nerede vereceğim? Seçime kaç siyasi parti katılacak? 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy pusulasının geçersiz sayılacağı durumlar neler? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart Seçimleri'nde kaç oy kullanılacak? Oy pusulası renkleri neler, parti sıralaması nasıl? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title