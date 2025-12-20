Haberler

Radomir Djalovic: "Alınan 1 puan bizi mutlu etti"

Radomir Djalovic: 'Alınan 1 puan bizi mutlu etti'
Güncelleme:
Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Konyaspor ile oynanan maçta 1-1'lik sonucun ardından futbolcularının gösterdiği karakterden memnun olduğunu dile getirdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Konyaspor karşısında futbolcularının ciddi anlamda ortaya karakter koyduğunu belirterek, alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Öncelikli olarak Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Ciddi anlamda savaştılar, bu maçta iyi mücadele ettiler. Ama bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Oyunun içerisinde birçok fırsat yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsınız, rakibiniz atar. Rakibimiz de golü buldu. 1-0 öne geçtiler. Ama sonrasında biz pes etmedik. 93. dakikada beraberlik golünü yakaladık. Oyuncularım ciddi anlamda ortaya karakter koydu. Alınan 1 puan bizi mutlu etti" diye konuştu. - KONYA

