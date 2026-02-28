Haberler

Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin

Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin Haber Videosunu İzle
Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor ile Erzurumspor arasında oynanması planlanan futbol karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle tehlike altında. Van Şehir Stadı'nın zemininin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları ve artan kar yağışı, maçın oynanıp oynanamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yetkililerin saha incelemesinin ardından maçla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmaları devam ederken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde.

  • Vanspor ile Erzurumspor arasında planlanan maçın Van Şehir Stadı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplı.
  • Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları maçın oynanıp oynanamayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturdu.
  • Kar temizleme çalışmaları sürerken maçın ertelenme ihtimali gündemde.

Vanspor ile Erzurumspor arasında oynanması planlanan karşılaşma öncesinde Van Şehir Stadı'nın son görüntüleri gündem oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin büyük bölümünün beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

MAÇ İPTAL EDİLEBİLİR

Kentte etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, maçın oynanıp oynanamayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Yetkililerin saha incelemesinin ardından karşılaşmayla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü