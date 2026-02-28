Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin
Vanspor ile Erzurumspor arasında oynanması planlanan futbol karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle tehlike altında. Van Şehir Stadı'nın zemininin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları ve artan kar yağışı, maçın oynanıp oynanamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yetkililerin saha incelemesinin ardından maçla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmaları devam ederken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde.
MAÇ İPTAL EDİLEBİLİR
Kentte etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, maçın oynanıp oynanamayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Yetkililerin saha incelemesinin ardından karşılaşmayla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde yer alıyor.