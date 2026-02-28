Sizce burada maç oynanır mı? Yorum sizin

Vanspor ile Erzurumspor arasında oynanması planlanan karşılaşma öncesinde Van Şehir Stadı'nın son görüntüleri gündem oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin büyük bölümünün beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

MAÇ İPTAL EDİLEBİLİR

Kentte etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, maçın oynanıp oynanamayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Yetkililerin saha incelemesinin ardından karşılaşmayla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, müsabakanın ertelenme ihtimali de gündemde yer alıyor.