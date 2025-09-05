Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Disiplinsizlik Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Diyarbekirspor'un sahaya çıkmaması sebebiyle kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Maç, Diyarbekirspor'un katılmaması nedeniyle iptal edildi.
"Diyarbekir Spor AŞ Kulübünün, 3 Eylül 2025 tarihinde oynanması gereken Diyarbekir Spor AŞ - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkmaması nedeniyle, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 11/1 maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." - DİYARBAKIR