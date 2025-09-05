Haberler

Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Disiplinsizlik Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Diyarbekirspor'un sahaya çıkmaması sebebiyle kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Maç, Diyarbekirspor'un katılmaması nedeniyle iptal edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Eylülde oynanması gereken Diyarbekirspor - Bitlis 1916 Futbol SK karşılaşmasının, Diyarbekirspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada kulübün, disipline gönderildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbekir Spor AŞ Kulübünün, 3 Eylül 2025 tarihinde oynanması gereken Diyarbekir Spor AŞ - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkmaması nedeniyle, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 11/1 maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." - DİYARBAKIR

