Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Disiplinsizlik Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında sahaya çıkmayan Diyarbekirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Eylülde oynanması gereken Diyarbekirspor - Bitlis 1916 Futbol SK karşılaşmasının, Diyarbekirspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada kulübün, disipline gönderildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbekir Spor AŞ Kulübünün, 3 Eylül 2025 tarihinde oynanması gereken Diyarbekir Spor AŞ - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkmaması nedeniyle, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 11/1 maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." - DİYARBAKIR