Diyarbekirspor'a kupa morali Spor Haberleri Bölgesel amatör Ligi (BAL) ekibi Kars 36Spor'u 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı, 4 maç sonra kazanarak moral buldu. Bölgesel amatör Ligi (BAL) ekibi Kars 36Spor'u 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı, 4 maç sonra kazanarak moral buldu. Ligde istediği sonuçları alamayarak alt sırlara inen Diyarbekirspor, aradığı morali kupada buldu. Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Kars 36Spor'la Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşan Diyarbekirspor, rakibini net skorla 3-,0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Diyarbekirspor'un gollerini 11.dakikada Seymen Yağmur, 78.dakikada Serhat Enes Çalışan ve 82.dakikada Doğan Karakuş kaydetti. Konuk takımda Muhammed Burak Vurgun, 60.dakikada penaltı kaçırdı. Diyarbekirspor, 1 Ekim Cumartesi günü yine Diyarbakır'da Zonguldak Kömürspor'la lig maçında karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Diyarbakır Futbol Kars Spor Haberler

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