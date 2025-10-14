Haberler

Diyarbakırlı Kuaför Dünya 2.'si Oldu
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek, Londra'da düzenlenen uluslararası kuaförlük yarışmasında bireysel olarak dünya 2.'si oldu. Türkiye Milli Takımı ise ekip olarak dünya 3.'sü unvanını elde etti.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odasına (DESOB) bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek, bay-bayan kuaförlük dalında dünya 2'ncisi oldu.

İngiltere, Londra'da 11-13 Ekim tarihlerinde CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu tarafından düzenlenen ve 38 ülkenin 800 yarışmacıyla katıldığı bay-bayan kuaförlük yarışmalarında, EUROCUP-CMC Türkiye Milli Takımı olarak yer alan EuroCupTurkey ekibi, büyük bir başarıya imza attı. Milli takım ekip olarak dünya 3.'sü olurken DESOB'a bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek kuaförlük dalında bireysel olarak dünya 2.'si oldu. - DİYARBAKIR

