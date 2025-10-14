Diyarbakırlı Kuaför Dünya 2.'si Oldu

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odasına (DESOB) bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek, bay-bayan kuaförlük dalında dünya 2'ncisi oldu.

İngiltere, Londra'da 11-13 Ekim tarihlerinde CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu tarafından düzenlenen ve 38 ülkenin 800 yarışmacıyla katıldığı bay-bayan kuaförlük yarışmalarında, EUROCUP-CMC Türkiye Milli Takımı olarak yer alan EuroCupTurkey ekibi, büyük bir başarıya imza attı. Milli takım ekip olarak dünya 3.'sü olurken DESOB'a bağlı Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Yahya Gözmek kuaförlük dalında bireysel olarak dünya 2.'si oldu. - DİYARBAKIR