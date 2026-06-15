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Diyarbakırlı karateciler, Adana'dan 16 madalya ile döndü

Diyarbakırlı karateciler, Adana'dan 16 madalya ile döndü
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Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 1. etap karate müsabakalarında Diyarbakır temsilcileri, 16 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Adana'da düzenlenen ve bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Yıldızlar Ligi 1. etap karate müsabakalarında Diyarbakır temsilcileri, 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Yıldızlar Ligi 1. etap karate müsabakaları, 13-14 Haziran tarihlerinde Adana'da gerçekleştirildi. Müsabakalara bin 500 sporcu katıldı. Dev organizasyonda Diyarbakırlı karateciler toplam 16 madalya kazandı. Müsabakalarda 16 madalyanın tamamı Yazar ailesinin yetiştirdiği sporculardan geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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