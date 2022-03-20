Diyarbakır'ın fabrika gibi okulu, milli takımlara sporcu yetiştiriyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 2010'da Güzel Sanatlar okulunun bir bölümü, 2013 yılında ise Diyarbakır Spor Lisesi ismiyle karma 370 öğrencisiyle eğitim-öğretim veren okul, fabrika gibi milli takımlara sporcu yetiştiriyor.

Başarılarıyla birçok branşta adından söz ettiren Diyarbakır Spor Lisesi, 2010 yılında Güzel Sanatlar okulunu bir bölümü olarak faaliyet göstermeye başladı. Okul daha sonra 2013 yılında Diyarbakır Spor Lisesi adını alarak eğitim-öğretime hayatına devam etti. Okul bünyesinde 370 öğrenci eğitim görürken, bu sene 44 branşta hem ferdi, hem de takım bazında yarışmalara katıldı.

Fabrika gibi sporcu yetiştiren okul, bu sene katıldığı birçok turnuvandan başarı elde ederek dönerken, en son 9-13 Mart tarihleri arasında 8 yıl önce zorlu şartlar altında ve tepkilere rağmen kurulan futbol kız takımıyla yüzlerce okul arasında başarı elde ederek Rize'de katıldığı Türkiye Kız Futbol müsabakalarında Samsunla finalde karşılaşıp ikinci oldu.

Okullarının 2010 yılında Güzel Sanatların bir bölümü olarak eğitim-öğretim hayatına başladığını söyleyen Müdür Yardımcısı Vedide Gül Buğrahan, daha sonra 2013 yılında da bağımsız olarak Diyarbakır Spor Lisesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.

Vedide Gül Buğrahan: "44 branşta hem ferdi, hem takım bazında okul sporlarında yarışmalara katıldık"

Karma 370 öğrencilerinin olduğunu aktaran Buğrahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün branşlarda faaliyet göstermekteyiz. Bu sene 44 branşta hem ferdi, hem takım bazında okul sporlarında yarışmalara katıldık. Birçok branşta başarı elde ettik. Erkek futbol, kız voleybol, erkek hentbolda Türkiye yarı finaline kadar yükseldik. Kız futbol takımımız bu sene Türkiye 2.'liğini elde etti. Türkiye genelinde yüzlerce okulun katılımı ile gerçekleşen bu maçlardan kız futbol takımımız il 1.'si, bölge 1.'si, Türkiye yarı finallerinden geçip derece yaparak, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Finalde de Türkiye 2.'si oldu. Final maçımı Rize'deydi. 9-13 Mart arasında Rize'de yapılan Türkiye Kız Futbol müsabakalarında Samsun ile finalde karşılaştık. İkinci oldu."

"Bu sene kız çim hokeyinden milli sporcumuz var"

Okulun milli sporcu anlamında da büyük başarıları olduğunu hatırlatan Buğrahan, "Bu sene kız çim hokeyinde 1 milli sporcumuz var. Mezun olan iki öğrencimiz çim hokeyi erkek milli takımında. Atletizm dalında birçok milli sporcumuz var. Yurt dışına da giden çok sporcumuz var; atletizm dalında. Okul bittikten sonra hangi üniversiteye girdiklerini, orada kendi branşların ne derece yaptıklarını sürekli takip ediyoruz. Mezun öğrencilerimizle de sürekli koordine halindeyiz. Valimiz Münir Karaloğlu'na, Yenişehir Kaymakamımız Murat Beşikci'ye, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali'ye, Gençlik Spor İl Müdürümüz Muammer Uslu'ya, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız Mehmet Kesen'e çok teşekkür ediyoruz bize verdikleri desteklerden dolayı" diye konuştu.

Arzu Ayten Güzel: "'Kızlar futbol oynayabilir mi?' anlamında eleştirilere maruz kaldık"

Diyarbakır Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Ayten Güzel, kız futbol takımını 8 yıl önce kurduklarını, bu işe başladıklarında büyük eleştirilere de maruz kaldıklarını dile getirdi. 'Kızlar futbol oynayabilir mi?' anlamında eleştirilere maruz kaldıklarını anımsatan antrenör Güzel, "Biz her sene içerisinde ilden 1, bölgeden 1 çıkarak yarı finallere kalmaya hak kazanıyorduk. Yarı finallerde bir şekilde elimiz boş dönüyorduk. Aslında bir gün bu başarıyı yakalayacağımızdan emindik. Buna inanmıştık, çocuklara güvenmiştik. Büyük bir hazırlık sürecinden sonra bu yıl Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına katılmaya hak kazandık. Biz önce son yılın şampiyonu Denizli'yi, 4-2, daha sonra Samsunla yaptığımızla maçta 1-0 yenilgi, arkasından İzmir birincisini 4-1 yendik. Çaprazlarda turnuvanın en favori takımını Gaziantep'i penaltılarda devirmeyi başararak, final oynama başarısını elde ettik. Türkiye ikincisi olarak Diyarbakır'a döndük" şeklinde konuştu.

Milli Takım kampına seçilen 10'ncu sınıf öğrencisi Beyzanur Güngören, okullar arası turnuvada Türkiye ikincisi olduklarını, iki kez milli takım kampına gittiğini kaydetti. Üçüncü kez de seçilmeyi beklediğini aktaran Güngören, "Orada kalıcı olmak istiyorum. İyi bir his, inşallah benim yaş gruplarımda benim gibi milli takıma giderler. Milli takımda Diyarbakır'ı temsil etmeyi çok istiyorum. İnşallah diğer arkadaşlarla birlikte devamını getirip temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR