Diyarbakır Hani'ye 765 Kişilik Yeni Spor Salonu

Diyarbakır Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, Hani ilçesinde inşa edilecek 765 kişilik spor salonuna ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Hani ilçesinde yapılacak spor salonunun protokol imza töreni, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen imza törenine, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenk Öztekin katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Hani ilçesine modern donanımlı ve 765 seyirci kapasiteli bir spor salonu kazandırılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yapılan bu yatırımın Diyarbakır gençliğine verilen önemin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliği olarak gençliğe yönelik yatırım ve desteklerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek, yeni spor tesisinin Hani ilçesindeki gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Zorluoğlu, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

765 kişilik kapasiteye sahip olacak modern spor salonunun, Hani ilçesinde gençlerin ve spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu fiziki koşulları sağlayarak, bölgedeki sportif faaliyetlerin gelişmesine katkı sunması hedefleniyor. - DİYARBAKIR