Diyarbakır'da sporculara fitness vurgunu

Bin 500 sporcunun mağdur edildiği iddia edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren TNT Fitness spor salonunun işletmecisinin yaklaşık bin 500 üyenin bulunduğu spor salonundaki fitness malzemelerini gece tırlara yükleyip kaçtığı iddia edildi.

Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki TNT Fitness salonunda yaşandı. İlçede faaliyet gösteren salon işletmecisinin mekan sözleşmesinin bitmesiyle üyelerinden habersiz dün gece salondaki spor malzemelerini alıp kaçtığı öne sürüldü. Sabah spor için salona gittiklerinde dolandırıldıklarını fark eden üyeler, neye uğradıklarını şaşırdı. Mülk sahibi ise sabah olay yerine gittiğinde malzemelerin spor salonundan arka duvarın kırılmasıyla çıkarıldığını gördü.

1 buçuk ay önce spor salonunda kardeşiyle beraber üyeliğini başlatan 27 yaşındaki Murat Kolakan, sabah spor yapmak için gittiği salonda hiçbir malzemenin olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladıklarını söyledi. Salon işletmecisinin Suriye uyruklu Hasan Bozkurt olduğunu söyleyen Kolakan, Bozkurt'u aradıklarını ancak telefonlarına cevap vermediğini ileri sürdü.

"Suriyeli bizi kandırdı"

Kolakan, "1 buçuk ay önce spor salonuna kayıt oldum. Küçük kardeşimle 6 bin TL'ye 3 aylık paket açtık. Son dönemlerde spor salonunun işletmecisinin tavırları biraz değişikti. 2 gün önce de birkaç yabancı şahısla spor salonunun önünde oturuyordu. Dün akşam saat 22.00 gibi spordan çıktık, sabah geldiğimizde spor aletlerinin hiçbirini görmedik. Sabah anladık ki işletmeci malzemelerin hepsini götürmüş. İşletmecinin Suriyeli olduğunu öğrendiğim gibi direkt geldim. Son zamanlarda zaten bayağı Suriyeli spor salonuna da geliyordu. Yani bir Suriye uyruklu şahıs burada bin 500 şahsı kandırdı. Gerçekten adama helal olsun" dedi.

Fitness salonuna üyelerin yıllık yaklaşık 7 bin TL ödeme yaptıklarını ifade eden Kolakan, şikayetçi olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Salonun yıllık ücreti kişi başı ortalama 7 bin TL civarıdır. Zaman ne kadar fazlalaşırsa fiyat daha da düşüyor. Böylelikle insanlar yıllık ücrete yöneliyor. Son dönemlerde zaten çoğu kişi yüksek zamanlı üyeliğini oluşturmuş. Üyeliği olan bütün sporcuların bakiyesi var. Bakiye sistemindeki kuruşları da herkesten aldıktan sonra kimsede para bırakmayıp kaçıp gitti. Bir gecede arka duvarı yıkmış, bütün eşyaları oradan çıkarıp kaçmış. Suriyeli arkadaşımızı tebrik ediyoruz, helal olsun kendisine. Şahıstan arkadaşlarla toplanıp şikayetçi olacağız. Hiç bilmiyordum bir gün Suriyeli bir şahıs tarafından dolandırılacağımı. Spor salonunu işleten şahıs Hasan Bozkurt adında Suriyeli biriydi. Kendisi burada vatandaşlık almıştı. Aynı zamanda yarışmalara giren birisiydi. Tipinde herhangi yanlış yapacak bir ifade de yoktu. Kuzenim salon çalışanlarını aradığında kendisini ikna etmek istemişler. İlk önce 'spor salonuna eşyaları getireceğiz' falan demişler. Faklı bir aramada 'Mekan sahibiyle kavga ettik' demişler. Yani bu bilinçli yapılan bir vurgundur" diye konuştu.

Üyelerden biri de sabah saatlerinde Bozkurt'u aradığında "Para iadesi yapacağız" yanıtını aldıklarını belirtti. Üyeler aramadan sonra Bozkurt'un telefonlara hiçbir şekilde cevap vermediğini söyledi.

(MHİ-AKK-CC-Y)