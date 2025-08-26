Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği, 46 sağlık çalışanının yarıştığı tenis turnuvası finalleri ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi tenis kortunda on gün boyunca tenis severleri buluşturan turnuvaya 46 sporcu katıldı. Turnuvanın final maçını Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, sağlık çalışanları ve çok sayıda tenis sever izledi. 10 gün boyunca devam eden turnuvada erkeklerde Ömer Yalınkaya ile Adnan Kaçar, kadınlarda ise Gülnaz Kubat ve Miray Karakoç finale kaldı. Zorlu geçen karşılaşma sonunda erkeklerde Ömer Yalınkaya birinci, Adnan Kaçar ikinci oldu. Kadınlarda ise Gülnaz Kubat birinci Miray Karakoç ikinci oldu. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen ve 46 sağlık çalışanının katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara plaket ve ödülleri Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk tarafından takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla düzenlediğimiz tenis turnuvasını ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek Sağlıklı Hayat Merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi tenis kortunda gerçekleştirdik. Spor yapmanın yanı sıra tanışmanın ve kaynaşmanın yaşandığı, fair-play çerçevesinde müsabakaların oynandığı böylesi güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR