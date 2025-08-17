Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası Düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Tenis Turnuvası, 46 sağlık çalışanının katılımıyla başladı.

Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın sağlık üzerine olumlu etkilerinin vurgulanması amacıyla düzenlenen turnuva, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi Tenis Kortunda start aldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emre Asiltürk, açılışta yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında "2025 Yılı Fiziksel Aktivite Eylem" planı hazırlanmış olup Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat başlıklarında çalışmalar yürütülmekte olduğunu belirten Asiltürk, "Eylem planı çerçevesinde Diyarbakır genelinde; Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Yürüyüşleri, eğitimler ve farkındalık stantlarında fiziksel aktivite konularında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ülkemizde bünyesinde yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ilk ve tek sağlıklı hayat merkezi olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bu kapsamda Spor Birimi kurduk. Ayrıca fizyoterapistler tarafından fiziksel aktivite, egzersiz konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, pilates ve fitness salonlarında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Bakanımız Uzm. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da önem verdiği, sunulan hizmetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak artırmak için gayret ettiği Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; ayrıca Sigara Bırakma hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı muayeneleri, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı desteği, çocuklara yönelik oyun terapi hizmetleri, Diyetisyen ve Fizyoterapist desteği, gebelere yönelik bilgilendirme sınıfları, kanser taramaları ve üreme sağlığı danışmalığı hizmetleri de ücretsiz olarak sunulmaktadır" dedi.

Tenisin, hareketli yaşamın en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkmakta olduğunu ifade eden Asiltürk, "Tenis, tüm bedeni aynı anda çalıştıran, dayanıklılığı artırarak, zihinsel odaklanmayı geliştirmektedir. Her yaşa ve seviyeye uygun yapısıyla tenis, sporu günlük hayata katmanın keyifli bir yolu. Düzenli oynandığında sadece sağlıklı bir yaşamı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları kuvvetlendirerek yaşam kalitesini de yükseltiyor. Sporun iyileştirici bir diğer noktası da Ruh sağlığı olduğu gerçeği ile Sağlıklı Hayat Merkezimizde yer alan tenis kortu başta olmak üzere, fiziksel aktivite odalarımızdan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR