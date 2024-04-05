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Diyarbakır'da Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şampiyon

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Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler ve bayanlar kategorisinde şampiyon oldu.

Diyarbakır'da 3-5 Nisan tarihleri arasında Seyrantepe Bocce sahasında yoğun katılımla gerçekleşen Okul Sporları genç erkekler ve genç bayanlar Bocce müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her iki kategoride de mükemmel bir performans sergileyerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bocce İl Temsilcisi Salih Kulaksız, şampiyon olan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine madalya ve kupalarını takdim ederek başarılarının devamını diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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