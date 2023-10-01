Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Yenişehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte 150 sporcu ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam için bisiklet sürdü. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi öncülüğünde Avrupa Spor Haftası çerçevesinde 150 sporcu sağlıklı yaşan için pedal çevirdi.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübüne bağlı 150 sporcu ile vatandaşlar, Fabrika Mahallesi'nde bulunan Yeşil Kuşak Yolunda start alan sağlıklı bir yaşam için pedal çevir etkinliği Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan Park 75'te son buldu.

Bisiklet tur etkinliğinde amaçlarının gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Avrupa Spor Haftası çerçevesinde tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için bisikletleri ile birlikte pedal çevirmeye davet ettik, buradaki en büyük amacımız önce gençlerimizi spora teşvik etmek ardından vatandaşlarımızda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bizler gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz ve geleceğimizin de sağlıklı olmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR