Diyarbakır'da 250 Okula Spor Malzemesi Desteği

Diyarbakır Valiliği, genç ve çocukların spor becerilerini desteklemek ve spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla kentteki 250 okula spor malzemesi desteği sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Kayapınar ilçesinde Talaytepe Spor Merkezi'nde düzenlenen program, öğretmen, okul müdürleri ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, çocuk ve gençlerin spor becerilerinin gelişmesi için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

2023 yılında 32 bin çocuk ve genci belediyeye ait spor tesisinde sporla buluşturduklarını ifade eden Vali Su, "Biz, hem valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin güzel yetişmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Hem eğitim öğretim alanında öğrencilerin başarılı olması için imkanlarımızı seferber ediyoruz, hem de sağlıklı birey olmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitimle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene 15 bin yavrumuzu üniversite ve liselere hazırlık kurslarına ücretsiz tabi tuttuk. Spor alanındaysa ilimiz genelinde hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de valilik olarak birçok imkanı çocuklarımızın hizmetine sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. 2023 yılında çocuklarımızdan spor yapmak isteyen 32 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyemizin spor tesislerinde sporla buluşturduk. 2022'de ise 22 bin yavrumuzu buluşturmuştuk. İnşallah bu sene daha da arttıracağız. Diyarbakır'da 250 okulumuza Allah izin verirse spor malzemelerimizi dağıtacağız" dedi.

Son iki yılda kent genelinde 1 milyar liradan fazla yatırımı spor tesislerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Su, "İlimiz genelinde 1 milyar liradan fazla yatırımı spor tesislerine son iki yılda gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bütün bu hizmetlerle beraber çocuklarımız hem sağlık yönünden kendilerini daha iyi hissedecek, hem de sağlıklı bireyler olarak derslerinde de eğitim öğretimde mutlaka başarılı olacak" diye konuştu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise şunları kaydetti:

"Diyarbakır Valimiz Ali İhsan Su, yapacağımız her çalışmamızda bizlere her türlü desteği sunuyor. Bizi yüreklendiriyor. Öğrencilerimize, spor malzemelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum. Tatil geliyor, herkese hayırlı tatiller diliyorum." - DİYARBAKIR