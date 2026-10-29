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Diyarbakır Çermik'te karate kurslarına ilgi büyük, bir sporcu Türkiye ikincisi oldu

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Diyarbakır Çermik'te karate kurslarına ilgi büyük, bir sporcu Türkiye ikincisi oldu Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çermik'te karate kurslarına ilgi büyük, bir sporcu Türkiye ikincisi oldu
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Diyarbakır Çermik'te çocukları ve gençleri kötü çevreden korumak için açılan karate kurslarına yoğun ilgi gösterildi. Antrenör Ali Duran öncülüğündeki kurslarda bir sporcu Türkiye ikincisi olurken, Gaziantep'teki yarışmalarda üçüncülük elde edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çocuklar ve gençleri zararlı alışkanlıklardan, kötü bir çevreden korumak için Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan kurslara yoğun ilgi gösterildi.

Karate antrenörü Ali Duran öncülüğünde düzenlenen kurslarda birçok derece elde edildi. 35 yıldır karate ile uğraşan Ali Duran, iki çocuk babası olduğunu, amacının çocukları kötü bir çevreden korumak olduğunu, sporcularının birçok başarı elde ettiğini söyledi.

Sporculardan Habibe Durmuş da 5 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Karate Turnuvası'nda üçüncü olduğunu kaydetti.

Muhammed Nazım Elmastaş ise 6 yıldır bu sporu yaptığını, karateyi çok sevdiğini ifade ederek, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar finalinde ve Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikincisi olduğunu dile getirdi.

Sporcu Nisanur Akkoyun da 3 yıldır bu sporu yaptığını, Gaziantep'te düzenlenen yıldızlar finalinde üçüncü olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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