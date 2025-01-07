"Dişlerini kıracağım" tehdidi eski başkana pahalıya patladı

İspanya'da Sevilla ile Real Betis'in oynadığı maçta Sevilla'nın eski başkanı Del Nido Benavente'nin stadyum protokolünde yaşadığı tartışmalar geniş yankı uyandırdı.

"DIŞARIDA DİŞLERİNİ KIRACAĞIM"

Mücadele sırasında Del Nido Benavente'nin, Sevilla Kulübü Hukuk İşleri Başkanı Lucas Fernández de Bobadilla ile sert şekilde tartıştığı anlar, stadyumun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından Bobadilla, Del Nido Benavente'yi polis yetkililerine şikayet ederek fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Şikayette, Del Nido Benavente'nin Bobadilla'yı omzundan iteklediği ve "Dışarıda dişlerini kıracağım" şeklinde tehditler savurduğu ifade edildi.

TANIKLAR TEHDİTLERİ DOĞRULADI

Olay anında orada bulunan birçok tanık, Del Nido Benavente'nin Bobadilla'ya yönelik tehditlerini doğruladı. Protokolde yaşanan bu gerginlik sırasında Del Nido Benavente'nin Sevilla yönetiminden bazı isimlerle de sert tartışmalar yaşadığı belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olay sonrası suçlamaları reddeden eski başka, "Ben sadece Lucas'a, meslek etik kurallarına saygı göstermesi gerektiğini ve kişisel konulara girmeden müvekkilini savunması gerektiğini söyledim. Ne tehdit ettim ne de fiziksel müdahalede bulundum" dedi.

20 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Yaşanan olaylar sonrası Sevilla yönetimi, Del Nido Benavente'nin kulüp tesislerine 20 maç boyunca girişini yasakladı. Yapılan itirazların ise kabul edilmediği açıklandı.