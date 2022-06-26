Dişi taylar yarışa damga vurdu! 96. Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk yaşandı

96. Gazi Koşusu'nu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazanırken, 23 yıl sonra da bir ilk yaşandı.

İKİ DİŞİ TAY İLK SIRADA YER ALDI

Sporx'te yer alan habere göre, Son olarak 1999'da iki dişi tay ilk sırada yer alırken, bu yıl da aynı olay tekrarlandı. 1999'daki 73. Gazi Koşusu'nda Bartrobel ile Talaria ilk sırada yer alırken, bu sene ise Secret Power'ın kazandığı yarışta ikinci sıra Mucize Kız'ın oldu.

TÜRK ATÇILIK TARİHİNE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Öte yandan Gazi Koşusu ile birlikte daha önce de Dişi Tay Deneme Yarışı'nı kazanan Secret Power, Ankara Koşusu'nda da ilk sırada yer alırsa, "triple crown" kazanan Türk atçılık tarihindeki ilk kısrak olacak.

Haberler.com - Spor