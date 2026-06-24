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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine başladı

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine başladı
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Fenerbahçe, eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt'ın, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin, Dirk Kuyt." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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