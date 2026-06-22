Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek olan Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi. Hollandalı futbol adamının takımla birlikte Topuk Yaylası Kampı'nda çalışmalara başlaması bekleniyor.
FENERBAHÇE'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.
Amsterdam'dan gelen Kuyt'ı taşıyan uçak saat 19.30'da İstanbul'a indi. Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak olan Hollandalı futbol adamının, takımla birlikte Topuk Yaylası Kampı'nda çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı