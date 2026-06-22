Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan gelen Kuyt'ı taşıyan uçak saat 19.30'da İstanbul'a indi. Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak olan Hollandalı futbol adamının, takımla birlikte Topuk Yaylası Kampı'nda çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı