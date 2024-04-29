Dinar'da Öğrenciler Spor Yetenek Taramasından Geçti

Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Dinar'da üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.

Programa Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de katılarak, öğrencileri yakından takip etti.

Tarama kapsamında öğrencilere çeşitli koordinasyon, dayanıklılık ve esneklik testleri uygulandı. Elde edilen veriler ışığında spora yatkınlığı olan öğrenciler belirlenerek, ilgili spor dallarında eğitim almaları için yönlendirilecek. - AFYONKARAHİSAR