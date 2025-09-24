Haberler

Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri Fransa'dan Jerome Brisard, Alexis Auger ve Erwan Finjean olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo,??????? Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

