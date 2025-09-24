Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri Fransa'dan Jerome Brisard, Alexis Auger ve Erwan Finjean olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri