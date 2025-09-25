Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mario Kovacevic, sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HENÜZ BİR TAKIM DEĞİL"

Fenerbahçe'nin henüz oturmuş bir takım olmadığını belirten Kovacevic, "Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onlar bize karşı tek bir gerçek fırsat bile yaratamadı" dedi.

Oyuncu değişiklikleri konusunda da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü hepsi hazır ve iyi durumdaydı. Hırvat Ligi'nde sürekli favori olmak kolay değil. Ancak bu takımın kalitesi var ve her maçla birlikte daha da büyüyeceğimizi biliyordum. Bugün bunu bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.