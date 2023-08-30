Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: Beşiktaş'a karşı zorlu bir atmosferde mücadele edeceğiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'a konuk olacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, güçlü bir takıma karşı zorlu bir atmosferde mücadele edeceklerini söyledi.

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Stadyumu'nda Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma ve düz koşu ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği çalışıldı. - İSTANBUL