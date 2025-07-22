Dilek Koçak Avrupa Şampiyonu, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan TOHM Sporcusu Dilek Koçak ile şampiyonada ülkemizi temsil eden Ömer Faruk Bozdağ ve antrenör Fesih Doğan, havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Avrupa Fatihi Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşıladı. Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erzurum TOHM Sporcusu Dilek Koçak ile şampiyonada ülkemizi temsil eden Ömer Faruk Bozdağ ve antrenör Fesih Doğan, havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, TOHM ve SEM Müdürü Serhat Aktaş ile sporcular karşılama törenine katıldı. Avrupa Şampiyonu Dilek Koçak'a çiçek veren Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, şampiyon atleti tebrik ederek, başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Dadaşların göğsünü kabartmıştı

Antrenör Fesih Doğan yönetimindeki Erzurum TOHM Atletlerinden Milli sporcu Dilek Koçak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Milli atletin büyük başarısı özellikle memleketi Erzurum'da büyük bir sevinç yaşatmıştı. Erzurumlu Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4: 08.79'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşma başarısı göstermişti.

Karslı çiçek verdi, tebrik etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, "Öncelikle İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'in selamlarını iletiyorum. Norveç'te düzenlenen şampiyonada Avrupa'nın zirvesine çıkan Dilek Koçak göğsümüzü kabarttı. Ömer Faruk Bozdağ ise madalya şansını kıl payı kaçırdı. Başarılarından dolayı sporcumuz Dilek Koçak ve antrenörümüz Fesih Doğan'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun" dedi. - ERZURUM