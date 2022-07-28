Dilara Yücel, yaz tatilini avantaja çevirdi - Haberler

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Dilara Yücel, yaz tatilini avantaja çevirdi

Dilara Yücel, yaz tatilini avantaja çevirdi

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı sporculardan Dilara Yücel, tatil için Antalya'nın en çok tercih edilen turizm beldelerinden Belek'i tercih etti.

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Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı sporculardan Dilara Yücel, tatil için Antalya'nın en çok tercih edilen turizm beldelerinden Belek'i tercih etti. Ödüllü sporcu, konakladığı tesisin spor salonunda form tutmayı ihmal etmedi.

Universal Boxing Organizasyonu'nun (UBO) düzenlediği organizasyonda Avrupa şampiyonluğuna, dünya şampiyonluğu kemerini de ekleyen Dilara Yücel, yaz sezonunda dinlenmek için güneye indi. Granada Luxury Belek'te konaklayan başarılı dövüşçü Yücel, gün boyu dinlenmenin yanı sıra, tesisin spor alanlarında form tutmayı sürdürdü. Çalışmalarına devam ederek, yeni sezona tüm enerjisiyle dönüş yapmayı planlayan Yücel, yeni karşılaşmalarda Türk bayrağını yine gururla dalgalandırmayı hedeflediğini belirtti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Universal Türkiye Antalya Spor Haberler

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