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Diktatör Mussolini'nin futbolcu torunu İtalya'yı karıştırdı

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İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin İtalya Seri B ekibi Juve Stabia forması giyen futbolcu torunu Romano Floriani Mussolini'nin gol atması İtalya'da gündem oldu. Golün ardından tribünlerde genç oyuncunun isminin yankılanması tartışma konusu oldu.

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin futbolcu olan torunu Romano Floriani Mussolini, sezon başında Lazio'dan Serie B ekibi Juve Stabia'ya kiralanmıştı. 21 yaşındaki sağ bekin Cesena ile oynanan karşılaşmada gol atması İtalya'da tartışmalara neden oldu.

PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ ATTI

Juve Stabia, Seri B'nin 18. haftasında konuk ettiği Cesena'yı Romano Floriani'nin golüyle 1-0 yendi. Böylelikle genç profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu.

GOLÜN ARDINDAN İSMİ TRİBÜNLERDE YANKILANDI

Golün ardından Romano Floriani Mussolini'nin isminin tribünlerde büyük bir coşkuyla yankılanması, İtalya'da tartışmaları da berabere getirdi. Bunun bir sorun olmadığını düşünenler kadar, karşı çıkanlar da oldu.

Diktatör Mussolini'nin futbolcu torunu İtalya'yı karıştırdı

MUSSOLINI SOYADINI KULLANMAK İSTİYOR

Öte yandan 21 yaşındaki sağ bek, daha önce yaptığı bir açıklamada Floriani soyadını değil, Mussolini soyadını kullanmak istediğini söylemişti. Genç futbolcunun tam adı Romano Floriani Mussolini şeklinde geçiyor.

Diktatör Mussolini'nin futbolcu torunu İtalya'yı karıştırdı

PERFORMANSI

Geçen sezonu Seri C takımlarından Pescara'da geçiren ve sezon başında Seri A ekibi Lazio'dan Seri B takımı Juve Stabia'ya kiralanan 21 yaşındaki sağ bek Mussolini, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Genç futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diktatör Mussolini'nin futbolcu torunu İtalya'yı karıştırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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