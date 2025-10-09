Dijital yayın devinden bomba Şampiyonlar Ligi hamlesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları konusunda büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında, dijital yayın devi Netflix, her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verebilecek.

TEK MAÇLIK HAKLAR ŞEKLİNDE SATILABİLİR

The Times'ın haberine göre UEFA, 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde, yayın haklarını artık sadece ülke bazında değil, dünya çapında tek maçlık haklar şeklinde satmayı planlıyor. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların küresel ölçekte futbol yayıncılığına giriş yapmasına olanak tanıyacak.

HEDEF: 5 MİLYAR EURO GELİR

UEFA'nın bu hamleyle, yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Netflix'in futbola adım atması halinde, dijital platformlar arasında büyük bir rekabetin başlaması bekleniyor. Bu adım, Netflix'in ilk kez canlı spor yayıncılığına girmesi açısından da tarihi bir dönüm noktası olabilir.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR İZLEYİCİ PROFİLİ DOĞABİLİR

Netflix'in Şampiyonlar Ligi yayınlarına dâhil olması, Türkiye'de futbol izleme alışkanlıklarını da değiştirebilir. Yaklaşık 2 milyon abonesi bulunan platformun futbol içerikleri sunmaya başlaması, genç ve dijital odaklı yeni bir izleyici kitlesi oluşturabilir. Ancak yeni modelin tüm maçları değil, haftada yalnızca bir karşılaşmayı kapsayacağı vurgulandı.