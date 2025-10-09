Haberler

Dijital yayın devinden bomba Şampiyonlar Ligi hamlesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dijital yayın devinden bomba Şampiyonlar Ligi hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni sistem, dijital yayın devi Netflix'in her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verebilmesine olanak sağlayacak. 2027-2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde, yayın haklarını artık sadece ülke bazında değil, dünya çapında tek maçlık haklar şeklinde satmayı planlıyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları konusunda büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında, dijital yayın devi Netflix, her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verebilecek.

TEK MAÇLIK HAKLAR ŞEKLİNDE SATILABİLİR

The Times'ın haberine göre UEFA, 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde, yayın haklarını artık sadece ülke bazında değil, dünya çapında tek maçlık haklar şeklinde satmayı planlıyor. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların küresel ölçekte futbol yayıncılığına giriş yapmasına olanak tanıyacak.

HEDEF: 5 MİLYAR EURO GELİR

UEFA'nın bu hamleyle, yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Netflix'in futbola adım atması halinde, dijital platformlar arasında büyük bir rekabetin başlaması bekleniyor. Bu adım, Netflix'in ilk kez canlı spor yayıncılığına girmesi açısından da tarihi bir dönüm noktası olabilir.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR İZLEYİCİ PROFİLİ DOĞABİLİR

Netflix'in Şampiyonlar Ligi yayınlarına dâhil olması, Türkiye'de futbol izleme alışkanlıklarını da değiştirebilir. Yaklaşık 2 milyon abonesi bulunan platformun futbol içerikleri sunmaya başlaması, genç ve dijital odaklı yeni bir izleyici kitlesi oluşturabilir. Ancak yeni modelin tüm maçları değil, haftada yalnızca bir karşılaşmayı kapsayacağı vurgulandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama

Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

Gazze'de ateşkesi doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı

Trump'ın mesajını duyan onlarca kişi sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı: Ben sigara bile içmiyorum

Serbest kalır kalmaz sahneye çıktı! Gözyaşlarına hakim olamadı
69 yaşındaki ünlü teknik adam hayatını kaybetti

Aktif olarak görev yapan ünlü teknik adam hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.