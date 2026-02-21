Haberler

Digor Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce ve milli sporcu Tuğba Toptaş'tan, Kaymakam Kahraman'a ziyaret

Digor İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce, Balkan Şampiyonası'na hazırlanan milli atlet Tuğba Toptaş'ı Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman ile birlikte makamında ziyaret etti. Ziyarette, sporcunun hazırlık süreci ile gençlerin spora yönlendirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

Digor İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce, Balkan Şampiyonası'nda atletizm branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Tuğba Toptaş, ile birlikte Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, sporcunun şampiyona hazırlıkları ve yürütülen antrenman süreci hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca Digor'da sporun gelişimine yönelik yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmede, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, uluslararası arenada mücadele eden milli sporcu Tuğba Toptaş'ın Kars'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek, başarı dileklerini iletti. Sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektirdiğine dikkat çekilen ziyarette, sporculara verilen desteğin artarak süreceği ifade edildi.

Ziyaret sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Kaymakama Kahraman'a teşekkür ederken, Balkan Şampiyonası'nda yarışacak olan milli sporcu Tuğba Toptaş'a üstün başarı temennisinde bulundu. - KARS

