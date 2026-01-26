Haberler

Didim, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

Didim, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yaparak spor turizmi potansiyelini artırmayı hedefliyor. Yarışlar, 2026 yılı içinde çeşitli tarihlerde gerçekleşecek.

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim ilçesi, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2026 Faaliyet Programı kapsamında yer alan TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etapları, Didim'de gerçekleştirilecek. Ulusal ölçekte büyük önem taşıyan bu organizasyon, Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da takip edilebilecek. Yarış programı kapsamında, 3-7 Şubat 2026 tarihleri arasında 3. Ayak ILCA, 21-25 Şubat 2026 tarihleri arasında 2. Ayak IQ Foil, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında ise 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları düzenlenecek. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuları, antrenörleri ve yelken tutkunlarını Didim'de bir araya getirecek organizasyon için hazırlıklar sürerken, organizasyonun ilçenin spor turizmi potansiyeline katkı sunması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı