Didim Belediyespor, Sivaslı Belediyespor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör lig 5. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Sivaslı Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

BAL 5. Grup karşılaşmasında Aydın ekiplerinden Didim Belediyespor evinde Sivaslı Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maça Didimli sporseveler yoğun ilgi gösterirken maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker ve yöneticiler birlikte izledi.

Maçın ilk yarısında Didim Belediyespor'da Anıl ve Rıza eline geçen fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı golsüz sona erdi. 47. dakikada Berkay'ın korner vuruşunda Kaleci Ömer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı; dönen topu tamamlayan ve ikinci yarının başında maça giren Hakan Çıtak skoru 1-0 yaptı. Maçın ilerleyen bölümlerinde Didim Belediyespor, Anıl, Rıza ve Altay'ın net pozisyonlarında yararlanmayınca maç ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. - AYDIN