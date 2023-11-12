Didim Belediye Spor, Yeşil Çivrilspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. grup karşılaşmasında Didim Belediye Spor kendi evinde ağırladığı Yeşil Çivril spor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 5. grup mücadelesinde Aydın ekiplerinden Didim Belediye spor evinde Denizli ekibi Çivril belediye spor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maç TFF'nin aldığı karar neticesinde maç seyircisiz oynanırken, müsabakadan galip ayrılan takım ev sahibi Didim Belediye spor oldu. Maçı Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu ile iki takım yöneticileri izledi. Didimli spor severler maçı tel örgülerin ve duvarların ardından izleyerek takımını yalnız bırakmadı. Attığı tek golle 3 puanın sahibi olan Didim Belediyespor galibiyet sevincini müsabaka sonunda kendilerini stat dışında bekleyen taraftarlar ile paylaştı. - AYDIN