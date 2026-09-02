Muğlaspor'da Diarra Tarihe Geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor'da Mamady Diarra, attığı golle kulüp tarihine geçti. Malili futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin profesyonel ligler tarihindeki ilk yabancı golcüsü oldu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Muğlaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada Muğlaspor'a galibiyeti getiren golü, 26. dakikada Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra kaydetti.

Muğlaspor tarihinde bir ilk

Sezon başında Muğlaspor kadrosuna dahil edilen 26 yaşındaki Mamady Diarra, Ümraniyespor karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Diarra, bu golle Muğlaspor'un profesyonel ligler tarihindeki ilk yabancı golcüsü oldu.

Diarra'nın kaydettiği gol, takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra Muğlaspor açısından tarihi bir anlam da taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı