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Devrim Özkan'ın maça gelmediğini gören Galatasaraylılar harekete geçti

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan, yeniden ayrılık kararı aldı. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi. Torreira'nın 'totemim' dediği, maçlara sevgilisinin elini öperek çıkan oyuncu, son maçta stadyumda yoktu. Ayrılık kararı, Galatasaray taraftarlarını kızdırdı ve Özkan'ın Instagram hesabına çok sayıda yorum geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak birbirlerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çift, yine ayrılık kararı aldı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yine birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildiler. Galatasaray, lig maçında dün akşam Trabzonspor ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşma sonucu Galatasaray maçı 4 - 3 kazandı. Lucas Torreira da takımın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

MAÇA GİTMEDİ

Galatasaray maçlarında tribündeki yerini alarak sevgilisine destek veren Devrim Özkan, bu kez stadyumda yoktu. Fanatik bir Galatasaraylı olan oyuncu, ayrılık kararı sonrasında maçı tribünden seyretmedi.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Bu ayrılık kararı, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Galatasaray'ın oynayacağı kritik Trabzonspor maçı öncesi taraftarlar, Özkan'ın Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı.

Devrim Özkan'ın maça gelmediğini gören Galatasaraylılar harekete geçti
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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