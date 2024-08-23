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Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı

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8 ay önce ayrılık kararı alan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarına yeniden bir şans verdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirme kararı almıştı. 8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira cephesinde güzel gelişme yaşandı.

Geçen ocakta ayrılan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

BARIŞTILAR

Aylar süren beraberliklerinin ardından ayrılık kararı alan ikilinin, aşklarına yeniden şans verdiği öğrenildi. Özkan ve Torreira, 8 aylık ayrılığından ardından barıştılar.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

NediyonDegisik:

parasi bitmistir kizin

23
2
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