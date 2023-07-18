Devreye girdiler! 3 büyüklerden UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuru

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 2026 ve 2027 yıllarında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçları için ev sahipliği başvurusu yaptı.

UEFA, Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak olan Avrupa Konferans Ligi final müsabakalarına ev sahipliği için başvuruda bulunduklarını açıklandı.

BAŞVURU YAPTILAR

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIK

TFF, şehir olarak İstanbul'u, stadyum olarak ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray stadyumlarını teklif etti. Öte yandan, Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için UEFA'ya başvurdu. Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.