Devrekani'de yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu hizmete açılıyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde temeli atılarak yapımına başlanan kapalı yüzme havuzundaki çalışmalarda sona gelindi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bu yılın Nisan ayında temeli atılan kapalı yüzme havuzunda çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Devrekani Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ilçeye kazandırılacak olan Devrekani Kapalı Yüzme Havuzu, inşaatı kış mevsiminin gelmesine rağmen devam ediyor. Çelik konstrüksiyonların yerleştirildiği yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Devrekani Kapalı Yüzme Havuzunun 620 metrekare kapalı alana, 25x10 metre havuz alanına, soyunma odaları ve doğalgaz ısınma sistemine sahip olacak. 2 ay içerisinde hizmete alınması planlanan Devrekani Kapalı Yüzme Havuzu, ilçede yaşayan çocukların ve gençlerin, yüzme öğrenmeleri sağlayacak. Havuzun hemen yanında yapılan halı sahayla da ilçedeki gençlerin sosyal faaliyet gerçekleştirebilecekleri alanlar daha da arttırılmış oldu.

"Yüzme havuzunun yüzde 70'den fazla kısmı bitti, 1,5 ay içerisinde yüzme havuzunu devreye alınacak"

Devrekani Kapalı Yüzme Havuzundaki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "31 Mart 2019 yerel seçiminde vatandaşımızın karşısına partimizin 2023 vizyonundan esinlenerek 23 tane projeyle çıkmıştık. Bunlardan bir tanesi Devrekani Kapalı Yüzme Havuzu ve halı saha projesidir. Devrekani Kapalı Yüzme Havuzunun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru ilçemizdeki yüzme havuzumuz faaliyete geçecektir. Bu, ilçemizdeki çocuklar için oldukça önemli gördüğümüz bir projedir. Bilindiği üzere Devrekani'de vatandaşlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın yüzme öğrenebilecekleri bir yer yoktu. Bizim de 2019 yılında vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de Devrekani Kapalı Yüzme Havuzudur. Devrekani Belediye Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına yapmış olduğumuz müracaatlar neticesinde ilçemize bir tane yüzme havuzu yapılmasına karar verdiler. Şu anda yüzme havuzunun yüzde 70'den fazla kısmı bitti. 1 ya da 1,5 ay içerisinde yüzme havuzunu devreye alarak burasını faaliyete geçireceğiz. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın yüzme öğrenmelerini ve burada vakit geçirmelerini yüzme havuzunda sağlamış olacağız. Yüzme havuzu projemizin finansal büyüklüğü 10 milyon 500 bin liradır. Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme havuzunun yapımının tamamını hibe olarak ilçemize kazandırıyor" dedi. - KASTAMONU